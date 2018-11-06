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رياضة

ليفربول يسقط أمام النجم الأحمر بهدفين وظهور باهت لـ محمد صلاح في الشوط الأول..فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ومضيفة النجم الأحمر الصربي بهدفين دون رد لصالح الفريق الصربي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ريد ستار ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز ميلان بافكوف الهدف الأول في الدقيقة 22 بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض على يسار مرمى ليفربول نفذها ماركو مارين عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها ميلان بافكوف من على علامة الجزاء برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في يمين المرمى أمام نظرات حارس الريدز.

وعزز نفس اللاعب بالهدف الثاني بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك أليسون البرازيلي وسط ظهور باهت للنجم المصرى محمد صلاح.

يذكر أن ليفربول يغرد منفردًا فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
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