التشكيلة الرسمية لمباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند

أعلن لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويقود الإسباني باكو ألكاسير هجوم دورتموند، ويجاوره الإنجليزي جادون سانشو والألماني ماركو رويس.



وجاءت تشكيلة دورتموند كالتالي:



بوركي، بيشتشيك، أكانجي، توبراك، حكيمي، فيتسل، ديلاني، بوليسيتش، رويس، سانشو وألكاسير.





بينما دفع دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، بتشكيلة جاءت كالآتي:



أوبلاك، فيليبي لويس، هرنانديز، خيمينيز، خوانفرن، توماس، رودريجو، كوريا، ساؤول، جريزمان وكالينيتش.

