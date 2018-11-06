ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التشكيلة الرسمية لمباراة أتلتيكو مدريد ودورتموند

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:06 م
صدى البلد
محمد سمير
أعلن لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود الإسباني باكو ألكاسير هجوم دورتموند، ويجاوره الإنجليزي جادون سانشو والألماني ماركو رويس.

وجاءت تشكيلة دورتموند كالتالي:

بوركي، بيشتشيك، أكانجي، توبراك، حكيمي، فيتسل، ديلاني، بوليسيتش، رويس، سانشو وألكاسير.


بينما دفع دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو، بتشكيلة جاءت كالآتي:

أوبلاك، فيليبي لويس، هرنانديز، خيمينيز، خوانفرن، توماس، رودريجو، كوريا، ساؤول، جريزمان وكالينيتش.
loading...

ترشيحاتنا

#البشير يتصدر تويتر بعد مشاركة الرئيس السوادنى فى منتدى شباب العالم

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

الجزائري مهدي عبيد يتبرأ من ركلة جزاء أزارو الثانية.. ويتهم الـvar

الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

النجم الأحمر يحرج ليفربول بهدفين بعد 28 دقيقة بمشاركة محمد صلاح..فيديو

مزاعم عبرية باستعداد إيرانى لتوجيه رد عسكري على العقوبات الأمريكية

حسام حبيب يشعل منتدى شباب العالم في حضور السيسى والبشير.. فيديو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم

رامى جمال لزوجته: مش هسكت غير وأنا شايفك أنجح ست فى مجال التجميل

قطر تشتري أشهر فندق في بريطانيا

لحظة شيطان أنهت مستقبل صيدلي قتل عمه رميا بالرصاص

سر غياب لوفرين المفاجئ عن مواجهة ليفربول والنجم الأحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السفينة أمان أحدث قطعة انضمت إلى أسطول هيئة قناة السويس

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

فيديو

لفتة إنسانية للرئيس السيسي بحفل ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي يكرم نماذج شبابية مبدعة في منتدى شباب العالم .. فيديو
السيسي يشهد فقرة غنائية بختام منتدى شباب العالم .. فيديو
سارة ولارا أيوب تبهران شباب العالم بالنشيد الوطني.. فيديو
ملك قبيلة مالاوية: فخور بالمشاركة في منتدى شباب العالم وعلاقتنا بمصر قوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟