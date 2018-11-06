موقف إنساني من الرئيس السيسي تجاه فتاة معاقة من غينيا

نزل الرئيس عبد الفتاح السيسي من علي خشبة المسرح لتكريم إحدى الفتيات المعاقات وتعمل في مجال البرمجيات من دولة غينيا.



وقام خلال حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ؛ الرئيس السيسي بدفع كرسي المتحرك الخاص بها حتي وصولها إلي مكان جلوسها في منتدى الشباب.



واستقبل شباب العالم المشاركين في المنتدى هذا الموقف الإنساني من الرئيس السيسي بالتصفيق الحاد والوقوف تقديرا للرئيس.



وجاءت فكرة المنتدى في 25 أبريل 2017 عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم، وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

