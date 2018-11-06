أحمد موسى يعلن عن لقطة الشهر الإنسانية.. فيديو

علق الإعلامى أحمد موسى على نزول الرئيس عبد الفتاح السيسي من على خشبة المسرح لتكريم فريدة من غانا إحدى الفتيات المعاقات وتعمل في مجال البرمجيات، وقال إن هذا الموقف جاء بشكل تلقائي وإنسانى من الرئيس السيسي.



وأوضح موسى أن هذه اللقطة تعتبر أفضل لقطة إنسانية فى الشهر على مستوى العالم، وكشف أن الجميع تفاجأ برد فعل الرئيس.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه اللقطة لم يقم بها أى رئيس في العالم، موضحا أن الرئيس السيسي قام بدفع الكرسي المتحرك الخاص بها حتى وصولها إلى مكان جلوسها في منتدى الشباب.



وأشار موسى إلى أن جميع المشاركين فى المنتدى قاموا بالوقوف تحية للرئيس السيسي على الموقف وصفقوا له.



