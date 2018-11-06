الرئيس السيسى يكرم المذيعة رضوى حسن من ذوى الإعاقة فى ختام منتدى الشباب

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من النماذج الشبابية من مختلف أنحاء العالم ، التى حققت نجاحات في شتى المجالات التكنولوجية وأصحاب الريادة من ذوى الإعاقة على هامش الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المقام فى شرم الشيخ.



ومن النماذج التى كرمها الرئيس"رضوى حسن" مذيعة برنامج السفيرة عزيزة بقناة dmc التى حاربت الظروف واستطاعت تحقيق حلمها فى الإعلام رغم الإعاقة.



جدير بالذكر أن رضوى دخلت مدرسة خاصة بالمكفوفين ونجحت في الثانوية العامة بنسبة 98.2%، وكانت من الأوائل على الجمهورية ثم التحقت بكلية الإعلام وتخرجت فيها.