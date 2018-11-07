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حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة 12 آخرين في 3 حوادث طرق متفرقة بسوهاج

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:25 ص
مستشفى سوهاج العام
مستشفى سوهاج العام
خالد رياض
شهدت طرق سوهاج، 3 حوادث متفرقة، أسفرت عن مصرع ربة منزل وإصابة 2 على طريق البحر الأحمر، وإصابة موظفة و7 طالبات سقطت بهم سيارة داخل ترعة، فضلا عن إصابة شخصين في تصادم بمدينة سوهاج.

وكان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم 52269 ملاكي قنا قيادة حسين سيد، 28 عاما عامل، ويقيم بميدان سيدي عبد الرحيم القناوي قنـا؛ اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة "علية أحمد عطا الله" 60 عاما ربة منزل" والدة الأول" وإصابة قائد السيارة، وشقيقته هدي، 32 عاما ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تلقى إخطارا ثانيا، بورود بلاغ يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم 10542 أجرة سوهاج قيادة عصام حجازي عبد اللطيف، 32 عاما سائق بنجع عبد الرسول بجهينة اختلت عجلة القيادة بيده؛ نتيجة التخطي الخاطئ مما أدي لإنقلابها بترعة السوهاجية، وتمكن الأهالي من انتشال جميع الركاب، تم نقل 8 أشخاص "موظفة و7 طالبات" من مستقليها للمستشفي المركزي مصابين بحالة صدمة عصبية.

وتضمن البلاغ الثالث، بوجود حادث تصادم وسقوط مصابين بناحية المزالوة، دائرة مركز سوهاج، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 81241 ملاكي سوهاج "فر قائدهًا هاربًا" اصطدم بالدراجة البخارية رقم 85785 سوهاج قيادة ممدوح محمد هريدي، 22 عاما ميكانيكي سيارات، نتج عن الحادث إصابة كل من قائد الدراجة البخارية بسحجات متفرقة بالجسم، وعامر حسين محمد، 37 عاما عامل بكسر في القدم اليمني، ونقلا لمستشفي سوهاج العام.

ورفعت آثار الحوادث وجرى تسيير حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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