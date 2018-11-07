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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مواجهة نارية، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة النارية بين السيدة العجوز والشياطين الحُمر، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD 1
Rai 1
HRT 2
BTV Action
RTS 1
BT Sport 2 / HD
TVP Sport HD
Club RTL
beIN SPORTS HD 1 TR
CBC SPORT HD
Movistar Liga de Campeones HD3
Varzish Sport HD
RMC Sport 2
Polsat Sport Premium 1 HD
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