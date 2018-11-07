موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مواجهة نارية، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن تقام المواجهة النارية بين السيدة العجوز والشياطين الحُمر، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
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