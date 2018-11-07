جامعة سوهاج تجري الكشف على 589 حالة في قافلة طبية بسفلاق

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ‏قافلة طبية بقرية سفلاق ‏التابعة لمركز ساقلتة بالمحافظة. صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.





وأضاف أن هذه القافلة تأتى لتحقيق أهداف خطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى تم وضعها بالتعاون مع المحافظة لتغطية مختلف أرجاء المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا من القرى والنجوع.





وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد‫ كلية الطب البشري، إنه تم توقيع الكشف على ٥٨٩ مواطنا فى عدة تخصصات، وتشمل أمراض العظام والروماتيزم والباطنة والقلب والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والعيون؛ موضحًا‬ أن خطة خدمة المجتمع الحالية والتى تأتى هذه القافلة ضمن أنشطتها هى خطة خمسية ٢٠١٥-٢٠٢٠ وأنه يتم عرض تقرير سنوى على مجلس الكلية عما تم تنفيذه من أنشطة هذه الخطة.





وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان قافلة اليوم قد شارك فيها عدد ١٢ طبيب مقيم من الاقسام المختلفة، و ١٦ طالب وطالبة أعضاء باللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت إشراف احد أعضاء هيئة التدريس واحد معاونى هيئة التدريس.





وقال الدكتور أحمد فتحى رئيس قسم الصحة العامة ومسئول خطة تنفيذ القوافل الطبية بالكلية، انه تم صرف الأدوية بالمجان للمرضي الذين تم توقيع الكشف عليهم ، كما تم احالة عشرة حالات منهم للمستشفى الجامعي لإجراء بعض الفحوصات والأشعة اللازمة.



