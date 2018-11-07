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حوادث

ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة مع تاجر بالفيوم.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيـــــوم من ضبط كمية (3) أطنان و(250) كيلو أسمدة زراعية مدعمة مخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعي ومحظور تداولها في الأسواق إلا من خلال الجمعيات الزراعية بحوزة حمادة س 33 صاحب مخزن اسمدة مقيم قرية أبو دفية مركز اطسا .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل إجراءات المواجهة وخطط المنع وتكثيف التواجد الأمني الفعال لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن في إقرار الأمن للعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة في مجال ضبط القضايا التموينية .

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة مع تاجر بالفيوم.. صور
ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مدعمة مع تاجر بالفيوم.. صور
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