ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على انتخابات الكونجرس الأمريكي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الذي شهدتها الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لن تصعب العلاقات مع روسيا أكثر مما هي عليه. 

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله، اليوم الأربعاء: " نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لا تصعب العلاقات مع روسيا أكثر مما هي عليه".

وفيما يتعلق باحتمالية فرض واشنطن عقوبات على موسكو على ضوء تسمم الجاسوس الروسي في بريطانيا، سيرجي سكريبال، شدد بيسكوف على أن هذا الأمر غير قانوني ومرفوض تماما.

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".
loading...

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يستقبل 21 مرحلا من إيطاليا

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

لأول مرة.. فوز مسلمتين في انتخابات الكونجرس

الصحف السعودية: الجيش المصري سيتحرك لحماية الخليج إذا واجه تهديدا مباشرا.. عقدة الأكراد تشعل التوتر بين واشنطن وأنقرة.. انقسامات غير مسبوقة في الانتخابات الأمريكية

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

آخر حلقات الطائر المبكر تتخطى المليون مشاهدة

أول تعليق من روسيا على انتخابات الكونجرس الأمريكي

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

الجمهوريون يحتفظون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي.. والديمقراطيون للنواب

الأرصاد تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية..فيديو

5 أسباب تجعلك تقع فى الحب.. صور

بعد إعلان توصيات منتدى شباب العالم.. رواد تويتر: #السيسي_اجمل_حدوته_مصريه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسباب تجعلك تقع فى الحب.. صور

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

فيديو

أول صومالية محجبة بالكونجرس: سأقاتل من أجل الحفاظ على أسر اللاجئين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟