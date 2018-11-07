أول تعليق من روسيا على انتخابات الكونجرس الأمريكي

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الذي شهدتها الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، لن تصعب العلاقات مع روسيا أكثر مما هي عليه.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف قوله، اليوم الأربعاء: " نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لا تصعب العلاقات مع روسيا أكثر مما هي عليه".





وفيما يتعلق باحتمالية فرض واشنطن عقوبات على موسكو على ضوء تسمم الجاسوس الروسي في بريطانيا، سيرجي سكريبال، شدد بيسكوف على أن هذا الأمر غير قانوني ومرفوض تماما.





وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.





في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.



