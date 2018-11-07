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محافظات

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمن الرحيم بالإسماعيلية.. الجمعة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
انجي هيبة
يفتتح الدكتور علي جمعة وزير الاوقاف، الجمعة المقبلة مسجد الرحمن الرحيم بمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

صرح بذلك إبراهيم رمضان المتحدث الرسمي لمديرية أوقاف الإسماعيلية، مشيرا الي عقد لقاء بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أركان حرب حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية وقيادات الدعوة، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي بالمحافظة.

وتشهد فعاليات زيارة وزير الأوقاف للإسماعيلية، تفعيل انطلاق حملة رسول الإنسانية التي تنطلق أولى فعالياتها الرسمية يوم الجمعة القادمة الأول من ربيع الأول الموافق التاسع من نوفمبر ٢٠١٨.

ويقوم وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية،  بافتتاح مسجد الرحمن الرحيم بمدينة القنطرة ، حيث يؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان: ” نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)، كما يجب أن نعرفه ” في إطار حملة وزارة الأوقاف العالمية للتعريف بنبي الإسلام، نبي الرحمة، نبي الإنسانية، نبي السلام (صلى الله عليه وسلم ).

ويضيف المتحدث الرسمي لاوقاف الاسماعيلية، ان الحملة تستمر حتي نهاية شهر المولد النبوي الشريف، وتشهد انطلاق مسابقة محمد رسول الانسانية للتعريف بالرسول وسيرته، ولخدمة السنة النبوية، لافتا إلى تخصيص 4 خطب الجمعة خلال شهر ربيع الأول لتناول سيرة الرسول وذكره مولده الشريف، والاشارة الي مختلف الجوانب الأخلاقية الإنسانية للسنة ورسالتها.

كما تشهد الفعاليات اطلاق مبادرة "مصر بلا ادمان" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.
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