نجحت مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر فى ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير شرعية.





البداية بتفقد رجال القسم للحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 90 طريق مرسى علم إدفو، تمكنوا من ضبط السيارة رقم 17121 نقل أسوان قيادة المدعو عمرو . ح . ب - مواليد 1990 - سائق - ومقيم بأسوان، يرافقه أحمد . ن . م - مواليد 1987 - عامل - ومقيم بأسوان، ومحمد . ج . م - مواليد 1984 - عامل - ومقيم بأسوان، وأيمن . ج . م - مواليد 1986 - عامل - ومقيم بأسوان، محمـــل عليهـــــا عدد 13 جوالا بداخلهم كمية من أحجار "الكوارتز" التى تحوى خام الذهب ، مولد كهربائى، مثقاب "شنيور"





وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية.





كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم حال قيامهم بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 45 طريق مرسى علم/إدفو من ضبط السيارة رقم (16514 نقل أسوان) قيادة المدعو "رمضان ع.م" - مواليد 1972- سائق - ومقيم بأسوان - سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص .. يرافقه وليد . أ . ع - مواليد 1990 - عامل - ومقيم بأسوان، و رمضان . ح . م – مواليد 2000 - عامل - ومقيم بأسوان.





محمـــل عليهـــــا عدد 29 جوالا بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وزنت حوالى 1,5طن وعثر داخل كابينة السيارة على لفافة ورقية بداخلها كمية نبات البانجو المخدر وزنت 10 جرامات.









وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقه غير شرعية، والمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطى.



