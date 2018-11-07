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مرأة

مفاجأة.. كوب واحد من القهوة يوميا يحميك من هذه الأمراض

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
رشا عوني
كشفت دراسة كندية جديدة أن كوبا واحدا من القهوة يوميًا يحمي الإنسان من مرض الزهايمر والشلل الارتعاشي، حيث أوضحت الدراسة أن الأمر مرتبط أكثر بحبوب القهوة الداكنة.

وأكد الباحثون القائمون على الدراسة أن عملية تحميص البن تطلق مواد كيميائية مضادة للبروتينات المسؤولة عن تطور تلك الأمراض، موضحين أن تحميص حبوب البن يطلق مادة phenylindanes ، وهي مجموعة من المركبات التي تحد من الإصابة من الزهايمر والخرف وداء باركنسون "الشلل الارتعاشي".

وفقًا لما نشره موقع صحيفة "daily mail" البريطانية، قال الدكتور دونالد ويفر المدير المشارك لمعهد كريملبيل للعقل في كندا: "يبدو أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون، ولكننا أردنا أن نتحقق من السبب في ذلك ، والمركبات المشاركة وكيفية تأثيرها على التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".

واكتشف الباحثون القائمون على الدراسة أن مستويات المادة الكيميائية ودرجة الحماية زادت في الجسم كلما كانت القهوة محمصة بشكل أكبر.
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