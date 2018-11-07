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حوادث

عامل يذبح راعي أغنام في طوخ بعد تأديبه على معاكسة شقيقته

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:54 م
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
إبراهيم الهوارى
ذبح عامل راعي أغنام فى قرية تابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة المتهم شقيقة المجني عليه، ونقل الأخير مصابًا إلى مستشفى طوخ المركزي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بناحية "شبرا هارس" دائرة المركز ووجود مصاب وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز وتبين حدوث مشاجرة بين كل من (ك. ع. ع. 27 سنة، غنام) مصاب بجرح طعني نافذ بالرقبة من الجهة اليسرى ونقل لمستشفى بنها الجامعي لسوء حالته وطرف ثان "م. ش. م. 23 سنة. عامل"

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة معاكسة الثاني شقيقة الأول وقام الأول بالتعدى على الثاني بالضرب في وقت سابق وأثناء تقابل الثاني مع الأول حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وفرّ هاربًا .

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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