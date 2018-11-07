صلاح فوزى: الحفاظ على الدول أهم ما تم مناقشته فى منتدى شباب

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح خلال منتدى شباب العالم الذى تم فى شرم الشيخ بأن حماية الدول حق من حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدستور المصري يؤكد ذلك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تصريحات الرئيس حول الحفاظ على الدول يعتبر من أهم ما تم مناقشته فى منتدى شباب العالم.



وأشار إلى أن عدم توافر الأمان يهدد حياة الدولة والإنسان، والمنتدى حقق ترابطا كبيرا بين كافة المشاركين من شباب العالم.



وتابع أن المادة 64 من الدستور نصت على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية واقامة العبادة لأصحاب الديانات السماوية

