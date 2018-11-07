البرلمان التركي يرفض تعيين الأطباء المعارضين لأردوغان في المستشفيات الخاصة

أقر البرلمان التركي عقب نقاشات استمرت 11 ساعة، مشروع قانون يحظر عمل الأطباء المفصولين من المستشفيات الحكومية بالمستشفيات الخاصة في إطار الاتهامات الموجهة لهم بالمشاركة في محاولة الإنقلاب التي وقعت في عام 2016.



وتنص المادة التانية التي أقرها البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم على عدم توظيف الأطباء والاخطائيين الطبيين الذين فصلوا من أعمالهم في المستشفات الحكومية بالمؤسسات الصحية الخاصة التي لم توقع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما تم إعفاء الأطباء الذين فصلوا بسبب تحقيقات أمنية من هذا البند، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.



واستنكر نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال تمرير القانون، قائلا: "المتقرحات التي يقدمها أردوغان يوقع عليها نوابه. هذه المادة مادة انتقام واستعراض للقوة. مادة مفادها سأفعل ما أريد ولن تعرقلني المحاكم. مادة تنتهك قرينة البراءة ومبدأ المساواة الدستوري".



يذكر أن الحكومة التركية فصلت أكثر من 125 ألف موظف حكومي بينهم رجال الشرطة والجيش والقضاء من دوائر الحكومية بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.



وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت العام الماضي أن أكثر من ألف وخمسمائة طبيب تم فصلهم من المستشفيات الحكومية بتهمة انتماء إلى حركة الخدمة.

