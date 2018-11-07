ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

البرلمان التركي يرفض تعيين الأطباء المعارضين لأردوغان في المستشفيات الخاصة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:25 م
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
أقر البرلمان التركي عقب نقاشات استمرت 11 ساعة، مشروع قانون يحظر عمل الأطباء المفصولين من المستشفيات الحكومية بالمستشفيات الخاصة في إطار الاتهامات الموجهة لهم بالمشاركة في محاولة الإنقلاب التي وقعت في عام 2016.

وتنص المادة التانية التي أقرها البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم على عدم توظيف الأطباء والاخطائيين الطبيين الذين فصلوا من أعمالهم في المستشفات الحكومية بالمؤسسات الصحية الخاصة التي لم توقع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما تم إعفاء الأطباء الذين فصلوا بسبب تحقيقات أمنية من هذا البند، وفق ما نقلته صحيفة "زمان" التركية.

واستنكر نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال تمرير القانون، قائلا: "المتقرحات التي يقدمها أردوغان يوقع عليها نوابه. هذه المادة مادة انتقام واستعراض للقوة. مادة مفادها سأفعل ما أريد ولن تعرقلني المحاكم. مادة تنتهك قرينة البراءة ومبدأ المساواة الدستوري".

يذكر أن الحكومة التركية فصلت أكثر من 125 ألف موظف حكومي بينهم رجال الشرطة والجيش والقضاء من دوائر الحكومية بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

وكانت وزارة الصحة التركية قد أعلنت العام الماضي أن أكثر من ألف وخمسمائة طبيب تم فصلهم من المستشفيات الحكومية بتهمة انتماء إلى حركة الخدمة.
loading...

ترشيحاتنا

بعد 217 عاما.. مصر تطالب بريطانيا بإعادة حجر رشيد

المدير الفنى لـ الأهلى يراجع خطة مواجهة الترجى بتقسيمة قوية قبل نهائى أفريقيا

بعد انتصاراتهم في انتخابات الكونجرس.. الديمقراطيون يستعدون لشن معارك طاحنة ضد ترامب.. بوادر انقسامات في الحزب حول قضية عزل الرئيس.. التدخل الروسي والهجرة والتعليم والصحة أبرز قضايا المواجهة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

ولي العهد السعودي يزور المواطنين في منازلهم بالقصيم .. فيديو

ترامب فى ورطة كبيرة في 2020.. لهذا السبب

تصريحات نارية لـ نجم فريق الترجي عن مواجهة الأهلي بـ رادس فى نهائى أفريقيا

التموين تغلق باب تحديث بيانات البطاقات خلال ساعات

خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

أحمد موسى يعرض فيديو منح الكارت الأحمر لـ القرضاوي مفتي الإرهاب

رئيس الحكام الجزائرية يكشف حقيقة إيقاف بن عبيد بسبب ذهاب نهائى أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة انتهاء الخلاف بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

فيديو

أحمد موسى: قطر غفلت أمريكا بتكريم إرهابي واستضافته على أراضيها
شاهد .. أحمد السقا يرقص بالخيل على أنغام المزمار البلدى
كارثة.. 1.8 مليون حالة تعد على أراضٍ زراعية بإجمالي 85 ألف فدان
متحدث الوزراء: رئيس الحكومة يعمل 14 ساعة يوميا.. فيديو
الوزراء: الرئيس يجتمع مع كل محافظ على حدة لهذا السبب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟