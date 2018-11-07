مواضع النظر المساعدة للخشوع في الصلاة

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أشكال النظر التي تساعد على الخشوع في الصلاة؛ تختلف في كل ركن.



وأشار أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، إلى أنه في أثناء الركوع؛ يستحب النظر إلى أطراف أصابع القدمين، وفي حالة السجود؛ يستحب النظر عند الأنف، وعند التشهد؛ النظر عند طرف السبابة.



وأضاف أن الخشوع في الصلاة؛ هو إقبال المسلم على الصلاة بقلبه، مستحضرًا عظمة الله- تعالى-، ومتدبرًا في معاني آيات القرآن الكريم، ومتفكرًا في جميع الأقوال والأفعال المشروعة في الصلاة.