رئيسة الوزراء الإيطالية: نحترم جميع الشعوب ونسعى إلى التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حرص بلادها على تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مشددة على أن مستقبل أوروبا سيعتمد بشكل كبير على رفاهية واستقرار القارة السمراء.

وقالت ميلوني، خلال مشاركتها في القمة الـ 39 للإتحاد الأفريقي، أن إيطاليا تحترم جميع الشعوب وتسعى إلى التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدة تطلعها إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأفريقية لتحقيق تقدم متبادل يخدم مصالح الجانبين.

وأوضحت أن روما تتعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجالات الزراعة وتطوير البنية التحتية، في إطار رؤية تقوم على الشراكة المتكافئة ودعم جهود التنمية. كما أعلنت التزام إيطاليا بأن تكون جزءًا فاعلًا في مساعي الاتحاد الأفريقي لتحقيق تطلعات شعوب القارة.

وأشارت إلى ما تزخر به أفريقيا من موارد طبيعية وأراضٍ خصبة وطاقات بشرية، معتبرة أن تعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا يمثل خيارًا استراتيجيًا لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.