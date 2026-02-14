قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
رئيسة الوزراء الإيطالية: نحترم جميع الشعوب ونسعى إلى التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية

محمود محسن

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حرص بلادها على تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مشددة على أن مستقبل أوروبا سيعتمد بشكل كبير على رفاهية واستقرار القارة السمراء.

 وقالت ميلوني، خلال مشاركتها في القمة الـ 39 للإتحاد الأفريقي، أن إيطاليا تحترم جميع الشعوب وتسعى إلى التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدة تطلعها إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأفريقية لتحقيق تقدم متبادل يخدم مصالح الجانبين.

وأوضحت أن روما تتعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجالات الزراعة وتطوير البنية التحتية، في إطار رؤية تقوم على الشراكة المتكافئة ودعم جهود التنمية. كما أعلنت التزام إيطاليا بأن تكون جزءًا فاعلًا في مساعي الاتحاد الأفريقي لتحقيق تطلعات شعوب القارة.

وأشارت إلى ما تزخر به أفريقيا من موارد طبيعية وأراضٍ خصبة وطاقات بشرية، معتبرة أن تعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا يمثل خيارًا استراتيجيًا لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.

