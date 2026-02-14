قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: عدد ضحايا غزة تجاوز 70 ألف شهيد وإسرائيل تقف ضد السلام

غزة
غزة
محمود محسن

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية تزداد يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مازال يعاني من ظلم تاريخي.

وقال محمد مصطفى، خلال كلمته التي ألقاها خلال القمة الـ 39 للإتحاد الأفريقي، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة تجاوز عدد ضحاياها 70 ألف فلسطيني، إضافة إلى تدمير النية التحتية في القطاع في مخالفة للقوانين الدولية.

وتابع  الأمين العام للامم المتحدة، أنه لا بد من تنفيذ الخطة الأمريكية في حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحرب لا بد أن تتوقف ومعاناة الشعب الفلسطيني لا بد أن تنتهي.

وأشار محمد مصطفى إلى أن مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا لعبوا دور هام في الوساطة لوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل مازالت تتعنت وتقوض عملية السلام في المنطقة.

