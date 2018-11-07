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فن

تعرف على مخرج الكيلو 64 ممثل مصر بأفاق مهرجان القاهرة السينمائى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يقدم المخرج أﻣﻴﺮ اﻟﺸﻨﺎوي فيلمه التسجيلى الكيلو 64 ويمثل مصر بمسابقة أفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ40، ويعتبر هو الفيلم التسجيلي الطويل الأول للشناوي.

وتدور الأحداث حول رﺣﻠﺔ ﺷﺎب ﻃﻤﻮح ﲣﺮج ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻗﺮر أن ﻳﻐﲑ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻪ وﻳﺆﺳﺲ ﻣﺰرﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻘـﺎﻫﺮة اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ بالكيلو ٦٤.

وﻋﻠﻰ مدار ﺳﻨﺘين ﺻور المخرج أمير اﻟﺸﻨﺎوي ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺟﻴلين، ﺣﻴﺚ يجد اﻟﺸﺎب ﻧﻔﺴﻪ فى نفس الموقف الذي ﻋﺎﺷـﻪ والده ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض ذاﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ 20 عاما

أمير الشناوي صانع أفلام مصري ومخرج أفلام تسجيلية ولد في القاهرة عام 1991، حصل على شهادة الماجستير في الأفلام التسجيلية من Goldsmiths بجامعة لندن عام 2017، ومنذ عام 2010

يعمل أمير في مجال الأفلام وخلال الخمس سنوات الماضية قام بإخراج عدد من الأفلام التسجيلية لمجموعة متنوعة من المنظمات الدولية التي تعمل في مصر، وفي عام 2015 عمل أمير الشناوي كمساعد مخرج في الفيلم الحائز على جوائز اشتباك للمخرج محمد دياب.

وقد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013 متخصصا في فنون وسائل الإعلام بالإضافة ألى دراسته السينما والحضارة العربية والإسلامية. كما درس أيضا الصحافة في كلية الإعلام بالدنمارك عام 2011.


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