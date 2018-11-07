الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات على منازل عائلات عربية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد عائلات من أصول عربية يشتبه بعلاقاتها بجرائم، فيما فتش محققون ألمان اليوم الأربعاء 11 مسكنًا في ولايتي برلين براندنبورج، وتم ضبط كميات من المخدرات وأدوية غير مشروعة.



وأعلن الادعاء العام الألماني أن السلطات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في أنهم يعملون في تجارة المخدرات، كما أمرت باعتقال اثنين منهم ومن المنتظر أن تستصدر الشرطة أمر اعتقال بحق الثالث، وفق ما نقلته شبكة "دويتش فيله" الألمانية.



وعثرت الشرطة في سبتمبر الماضي أثناء عملية تفتيش على كميات من الذخيرة وأدوية غير مشروعة ونقود سائلة تقدر بمئات الآلاف من اليورو.