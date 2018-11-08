الأهلي والترجي.. ناقد رياضي: حكم نهائي إفريقيا ضعيف الشخصية ..فيديو

قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن مباراة النادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي لن تُحسم إلا بصفارة الحكم، موضحًا أن حكم المباراة المقبلة ضعيف الشخصية، وهو «ديسيميا» التنزاني.





وأضاف " زكي"، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن فكرة الروح الرياضية بدأت من بعد مباراة الأهلى والترجى فى القاهرة.





وأشار الناقد الرياضي، إلى أن رئيس الحكومة التونسي اجتمع برئيس نادى الترجى، وأكد أن هناك عمق علاقة بين الشعبين، وأيضًا وزير الشباب والرياضة المصرى، الدكتور أشرف صبحى اجتمع نظيره التونسي.





وأشاد باختيار مسئولي الأهلي السفر إلى تونس قبل المباراة بوقت كافٍ، مشيرًا إلى أن هناك استعدادًا قويًا من النادى بدايةً من رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب وكل اللاعبين.