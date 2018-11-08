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سفير مصر بتونس يكشف حقيقة طلبه من الجماهير بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال نبيل حبشي، سفير مصر لدى تونس، إن هناك اتصالات وإجراءات مشددة لتأمين بعثة النادى الأهلى فى تونس، موضحًا أن هناك تعليمات بالحرص على الروح الرياضية في المباراة بين الأهلى والترجى، وأنه سيتم الإعلان فى الفترة المقبلة عن أماكن دخول وتجمع جماهير الأهلي.

وأضاف "حبشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن العلاقات بين مصر وتونس أعلى وأقوى من أى مباراة فى كرة القدم.

وانفعل على الهواء، وقال إن الشخص الذي قال إنني طالبت بعدم ارتداء جماهير الأهلي تي شيرت الأحمر شخص كاذب لأني لم أقل ذلك»، مشيرًا إلى أن الشائعات تصدر من بعض الأشخاص الذين تريدون افتعال المشكلات.

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