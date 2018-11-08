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ثقافة

الإثنين.. مؤتمر صحفي لأبطال أوبريت سيرة الحب بمسرح البالون

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
طارق موسى
يعقد الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل 12 نوفمبر فى تمام الساعة 7 مساء على مسرح البالون بالعجوزة، للكشف عن تفاصيل أوبريت "سيرة الحب" وبرنامج عروضه، بحضور أبطال العرض.

الأوبريت يتناول أهم المحطات الفنية في حياة الموسيقار "بليغ حمدي" فنيًا وإنسانيًا، وجوانب عديدة لعمالقة الفن والغناء من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والعندليب عبد الحليم حافظ والمطرب محمد رشدي والمطربة وردة الجزائرية والشاعر عبد الرحمن الأبنودي والشيخ النقشبندي والمطرب الشعبى عدوية.

"سيرة الحب" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، ويجسد الفنان إيهاب فهمي شخصية بليغ حمدي، ويشارك فى الأوبريت الفنانين "مروة ناجي ، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شريف عواد، أحمد الأمير ، نهلة خليل، سمية درويش، رشا سامى العدل، أحمد الشريف، شيكو، عمرو أصلان، عماد عبد المجيد، سيد عبدالرحمن ، ناصرعبدالحفيظ " .

ويضم فريق العمل: "ديكور : محمد الغرباوي، وخدع : إيهاب جمعة، اضاءة : شريف البرعى، توزيع موسيقى وقيادة اوركسترا : محمد ابو اليزيد، منفذي الإخراج : محمد شافعي وهاني عبد الهادي، تأليف الكاتب : أيمن الحكيم، إخراج الدكتور : عادل عبده".
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