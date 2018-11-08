ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

خطة شاملة لتطوير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف أحمد سيد مدير منطقة شجرة مريم الأثرية بالمطرية عن خطة تطوير المنطقة التي تقوم بها وزارة الآثار، وذلك بمحطات مسار العائلة المقدسة في مصر، حيث إن الشجرة واحدة من تلك المحطات.

وقال سيد في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن لجنة من الآثار زارت مؤخرا المنطقة، لتحديد حرم لشجرة مريم، لأنها خلال وجودها في تبعية الآثار المصرية قبل انتقالها الإسلامية لم يحدد لها حرم.

وأكد أن هناك مشروع تطوير لشجرة مريم، مقدم من جمعية إحياء التراث الوطني (نهرا) وهو مشروع متكامل سيغير معالم شجرة مريم تماما.

كما تجري حاليا أعمال تطوير محدودة من معهد الحرف الأثرية، وذلك لتركيب سور حول الشجرة وتغيير الباب الخشبي للمحكي وغيره من التجديدات الخاصة بالأخشاب الخاصة بالشجرة، حيث يتم تدعيم الحوامل الخاصة بالشجرة لعدم سقوطها على الأرض.

وأضاف أنه نتيجة تدخل الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور جمال مصطفي رئيس القطاع، تم توفير طلبات رفع المياه الجوفية وإعادة عمل الشلال الخاص بالشجرة وسيتم أعمال التركيب خلال فترة قريبة جدا، وهناك عشرات الأفكار يتم دراستها حاليا مع الأثريين بالشجرة لمعرفة مدى إمكانية تطبيقها خلال الفترة القادمة للترويج للمنطقة سياحيا وأثريا.
loading...

ترشيحاتنا

جوارديولا: كان على رحيم أن يخبر الحكم بعدم صحة ركلة الجزاء

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تعرف على أحكام وضوابط زكاة الزروع

مستشار المفتى يوضح كيفية التخلص من المصاحف الممزقة

الجزائر تواجه الإمارات.. والسعودية تلتقي البحرين بالبطولة العربية لرجال السلة

أمريكا: مستعدون لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بشروط

تعرف على إيرادات فيلم يوم الدين بعد 6 أسابيع من العرض

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

فرنسا تقود أوروبا من أجل التصدي لترامب في العقوبات على إيران

الأهلي والترجي.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين نهائي دوري الأبطال

إصابة 3 أشخاص بحادث انقلاب سيارة أجرة بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء
خالد ميري: الإعلام العالمي تحدث عن منتدى الشباب بشكل إيجابي ..فيديو
ميري: المنتدى فرصة لا تتكرر بالعالم للحوار بين الشباب وصناع القرار ..فيديو
سفيرنا في تونس: طلبي من الجمهور بعدم ارتداء تي شيرت الأحمر كذب.. ومدرجات الأهلي مؤمنة بالكامل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟