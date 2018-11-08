الصحة: ضبط أدوية مهربة بحوزة الباعة الجائلين وصيدليات ومخازن في 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بعدد من الصيدليات والمخازن وبحوزته عدد من الباعة الجائلين بمحافظات الجيزة والقاهرة والوداي الجديد، جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من خلال ادارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بمحافظة الجيزة تم ضبط 282 عبوة دوائية بصيدلية بشارع السد العالى، بالدقى مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهول المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 16869 جنح قسم شرطة الدقى لسنة 2018 ، للعرض على النيابة العامة المختصة لإتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.





وأضاف "مجاهد" أنه فى إطار تشديد الرقابة على بيع الأدوية نجح فريق التفتيش الصيدلي وبالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط احد الباعة الجائلين بسوق الجمعة، بمنطقة إمبابة، يقوم بعرض وبيع آدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحى وأدوية مجهولة المصدر، مشيرًا الى أن الكمية التى تم ضبتها بلغت 250عبوة دوائية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة رقم 22330 جنح قسم شرطة إمبابة لسنة 2018 ، للعرض على النيابة العامة.





واشار "مجاهد" إلى ضبط 100 عبوة من الآدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر باحدي الصيدليات بشارع جامعة الدول العربية، بالمهندسين ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة برقم قيد 15365 جنح قسم شرطة الدقى لسنة 2018 للعرض على النيابة العامة.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أنه بمحافظة القاهرة تم ضبط مكان غير مرخص بمنطقة باب الشعرية به أدوية مهربة ، يتم توزيعها على الباعة الجائلين ليقوموا بدورهم ببيعها للمواطنين من خلال الأرصفة بالمخالفة للقانون وقد بلغت إجمالى المضبوطات 600عبوة دوائية منها (300 عبوة دوائية مهربة وغيرمسجلة بوزارة الصحة، بالاضافة الى 300 أخرين من الآدوية المدرجة على الجدول الثالث فقرة "د" من قانون مكافحة المخدرات ، مشيرةً الى أنه تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 14567 جنح قسم شرطة باب الشعرية لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.





وأضافت "زيادة" أنه تم ضبط صيدلية بشارع التسعين ،التجمع الخامس، بها مخزن غير مرخص وبه كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغيرمسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 10128 جنح قسم شرطة أول القاهرة الجديدة لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة .









وتابعت "زيادة" أنه تم ضبط 81 عبوة من الأدوية المهربة بصيدلية بشارع شريف، وسط البلد، حيث تم تحرير محضر بالواقعة قيد رقم 10289 جنح قسم شرطة عابدين لسنة 2018 والعرض على النيابة العامة المختصة .









وفى ذات السياق قام التفتيش الصيدلي بمحافظة الوادي الجديد بضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية مرخصة به 525 عبوة من الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية منتهي الصلاحية بالاضافة الى 600 أمبول من مستحضر ترامادول منتهي الصلاحية و 36 علبة من الأنواع المختلفة لألبان الأطفال منتهية الصلاحية ، و(3800) قرص منشط منتهي الصلاحية بتاريخ 2014، حيث تم تحريز المستحضرات و عمل المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.



