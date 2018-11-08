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اقتصاد

دعم بطاقات التموين.. تعرف على خطوات تقديم تظلم لتصحيح البيانات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
ينشر "صدى البلد" خطوات تقديم تظلم لأصحاب البطاقات التموينية بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء فتح باب التظلمات للمواطنين بدابة من السبت المقبل.

وتشمل الخطوات ما يلى:
1- يجب أن يتوجه المواطن - الراغب في التظلم- إلى أقرب مكتب تمويني.

2- طلب استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.

3- يدون المتقدم جميع بيانات المستفيدين المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مرفقة بصور للأرقام القومية لجميع الأفراد المستفيدين من البطاقة، وتقديمها إلى مكتب التموين، مدونًا بها رقم تليفون مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.

4- يتم تسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل.

5- يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلي الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص.

6- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب أو عبر موقع "دعم مصر"، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

7- تجري وزارة الإنتاج الحربي التعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي جرت مراجعتها بواسطة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها.

8- يقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.
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