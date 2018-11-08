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تعليم

انطلاق حملة الدعاية للانتخابات الطلابية بآداب الفيوم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
انطلقت، صباح اليوم الخميس، حملة الدعاية للانتخابات الطلابية بكلية الآداب جامعة الفيوم، والمقرر أن تستمر لمدة يوم واحد على أن تنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات الطلابية التى يختار فيها الطلاب ممثليهم بلجان الاتحاد بالكلية، الأحد المقبل.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد الكلية أن الكلية تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب البالغ عددهم 100 طالب وطالبة بجميع اللجان، لافتا إلى أن الكلية حددت للطلاب عدد من الممنوعات لا يمكن استخدامها في فترة الدعاية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم.

وشدد "عبد الوهاب" على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية في الانتخابات نهائيا، مؤكدا أن الدعاية تعد شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتا إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات ستنطلق، الأحد المقبل على أن تكون الإعادة الاثنين في حالة عدم اكتمال النصاب.

من جانبه دعا الدكتور محمد دياب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الجميع إلى المشاركة بجدية في الانتخابات، في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمتهم وخدمة الأنشطة الطلابية.

وأشار "دياب" في تصريحاته إلى أن الكلية تقوم بتوفير كافة المساعدات اللازمة لسير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، مؤكدًا أنه تم التنسيق بين إدارة رعاية الشباب بالكلية واللجان المشرفة على العملية الانتخابية للوقوف على آخر التطورات لإجراء العملية الانتخابية وتوفير مناخ ملائم للطلاب المشاركين وتشجعيهم على المشاركة في اختيار من يريدونه يمثلهم في مجالس اتحاد الطلاب.
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