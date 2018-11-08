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أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعلن حصيلة هجوم كاليفورنيا وارتفاع أعداد الضحايا لـ 24 مصابا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:03 ص
عربات الأسعاف في
عربات الأسعاف في موقع الهجوم
أحمد قاسم
قال رئيس قسم الشرطة بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن عدد ضحايا الهجوم الذي وقع بأحد المطاعم في المدينة منذ قليل، قد ارتفع إلى 24 شخصا حتى الآن.

وقال شهود عيان في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية إن منفذ الهجوم اقتحم أحد المطاعم بالمدينة وقام بإطلاق النار عشوائيًا مستخدمًا رشاشًا نصف آلي، ما أسفر عن وقوع ضحايا، مشيرين إلى أن المشتبه به توجه إلى أحد أفراد الشرطة وأطلق النار على رأسه ليموت الأخير في الحال.

وأوضح شاهد عيان آخر أن المهاجم قام بعد ذلك بإلقاء قنابل غاز داخل المطعم، ليلوذ بالفرار بعدها، في حين قالت وسائل إعلام أمريكية إن عدد المصابين يتراوح ما بين 11 و20 شخصا، وأن قوات الأمن تمشط المنطقة في الوقت الراهن بحثًا عن المشتبه به.
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