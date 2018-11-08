رئيس مجلس النواب: العالم لن يربح حربه على الإرهاب بدون الأزهر وعلمائه

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنني سعيد بتواجدي في تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الثاني علي التوالي، وأعبر عن تقديرنا البالغ لما بذلوه من جهد ومثابرة وما حققوه من تفوق ونبوغ ، فمصر والازهر ينتظران منهم الكثير فتقع على عاتقهم مسئولية كبيرة فأزهركم الشريف هو محل آمال وتطلعات المسلمين في العالم ليستمدوا منهم تعاليمهم فهو الذي يبلغ عمره أكثر من 1000 عام يقبل الاختلاف ولا يرضي بالتشدد.





وأضاف عبد العال خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية ،اليوم الخميس،ان مصر تعمل على تطوير التعليم وفق أحدث النظم ولقد أدرك الرئيس بأهمية العلم والعلماء فوجه بالاهتمام بالبحث العلمي ورفع كفاءة المعلمين وتطوير منظومة التعليم ،كما أوجه التحية لفضيلة الإمام الأكبر علي اهتمامه بتطوير التعليم الأزهري.



