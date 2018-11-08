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ديني

رئيس مجلس النواب: العالم لن يربح حربه على الإرهاب بدون الأزهر وعلمائه

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
د. علي عبد العال
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب
محمد شحتة
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنني سعيد بتواجدي في تكريم أوائل الثانوية الأزهرية للعام الثاني علي التوالي، وأعبر عن تقديرنا البالغ لما بذلوه من جهد ومثابرة وما حققوه من تفوق ونبوغ ، فمصر والازهر ينتظران منهم الكثير فتقع على عاتقهم مسئولية كبيرة فأزهركم الشريف هو محل آمال وتطلعات المسلمين في العالم ليستمدوا منهم تعاليمهم فهو الذي يبلغ عمره أكثر من 1000 عام يقبل الاختلاف ولا يرضي بالتشدد.

وأضاف عبد العال خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية ،اليوم الخميس،ان مصر تعمل على تطوير التعليم وفق أحدث النظم ولقد أدرك الرئيس بأهمية العلم والعلماء فوجه بالاهتمام بالبحث العلمي ورفع كفاءة المعلمين وتطوير منظومة التعليم ،كما أوجه التحية لفضيلة الإمام الأكبر علي اهتمامه بتطوير التعليم الأزهري.

وتابع: شهد الأزهر في السنوات الاخيرة سعيا حثيثا نحو التجديد ومواجهة دعوات التطرف والارهاب فرجال الأزهر تصدوا للأفكار المغلوطة مدافعين ببسالة عن وحدة النسيج الوطني فليست مصر وحدها التي تعول على الأزهر لمواجهة الإرهاب بل ان العالم لن يربح حربه ضد الأفكار دون الأزهر وعلمائه ومناهجه.
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