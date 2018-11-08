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رياضة

جهود مكثفة من السفارة المصرية لتأمين بعثة الأهلي في تونس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
تونس- خاص صدي البلد
قامت السفارة المصرية في تونس بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ من أجل تأمين جماهير النادي الأهلي التي ستحضر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق الترجي التونسي غدا الجمعة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكثفت السفارة من جهودها في هذا الشأن بعدما شهدت الساعات الماضية اجتماعا مهما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق مع السفير نبيل حبشي، سفير مصر في تونس لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمباراة.

ويحرص «حبشي» وطاقم السفارة المصرية في تونس التواجد مع بعثة الفريق بصفة مستمرة لتلبية كافة احتياجاتها وتسهيل مهمتها خلال فترة تواجدها في تونس.
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