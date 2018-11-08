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أخبار البلد

انتهاء الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الوطنية الخاصة بسد النهضة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أنهت اللجنة الثلاثية الوطنية، الخاصة بسد النهضة الاثيوبى اجتماعها التاسع عشر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي عقد خلال الفترة (من 6-5 نوفمبر الجاري، حيث كان الاجتماع مخصصًا لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسى المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب ، بمشاركة أعضاء الوفود من الدول الثلاث وممثلي المكتب الاستشارى الفرنسى 

واستعرض الاجتماع، أهم المعوقات والمشاكل التى واجهت المكتب الاستشارى الفرنسى نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور وعلى رأسها التقرير الاستهلالى مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل، بجانب قيام اللجنة الثلاثية الوطنية فى ضوء العقد المبرم مع المكتب الاستشارى الفرنسى بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل سعيًا الى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة. 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام المكتب الاستشارى بدراسة الحلول المقدمة من اللجنة الثلاثية الوطنية لوضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة القادمة فى إطار ما صدر من توصيات حول تلك الامور خلال الاجتماع.
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