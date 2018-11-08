ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

علي معلول يصل تونس لمؤازرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي فى نهائى إفريقيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
تونس- خاص صدي البلد
وصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامة الفريق الأحمر في تونس منذ قليل، وذلك لدعم زملائه قبل مباراة الترجي المرتقبة.

وعلى الرغم من أن علي معلول يعاني من إصابة عضلية وأنه خارج قائمة الفريق لتلك المباراة، إلا أنه صمم على الحضور اليوم الى تونس من أجل مؤازرة اللاعبين في النهائي الإفريقي.

ويواجه الأهلي منافسه الترجي التونسي يوم غد "الجمعة" في تمام الساعة التاسعة مساءً بالملعب الأولمبي في رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس التونسي ملوحاً بالاستقالة: أنا مش بوسطجي

احترس هذه العادات اليومية تصيبك بالبواسير

إحالة محاكمة سائق محمد رمضان لدائرة الاختصاص والتأجيل لـ 11 نوفمبر

اسعار الذهب اليوم الخميس 8-11-2018

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى النهائى الأفريقى

صدمة .. محمد صلاح خارج قائمة أفضل لاعب بالجولة الرابعة لأبطال أوروبا

انقلاب سيارة نقل مواد بترولية وإصابة السائق والتباع بعد احتراقها بالشرقية

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

الشرطة الأمريكية: لا نستبعد فرضية الإرهاب في هجوم كاليفورنيا

مدرج خاص لجماهير الأهلي في رادس قبل مواجهة الترجي

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فيديو

برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو
السبسي: سأواصل ممارسة صلاحياتي كرئيس.. ولا خصومة مع الحكومة.. فيديو
القوات المسلحة تنشئ تجمعًا حضاريا جديدا بوسط سيناء.. فيديو
انخفاض سعر الطماطم بالأسواق 70% .. فيديو
فيديوجراف| الدب المحارب أصوله سورية وشارك بالحرب العالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟