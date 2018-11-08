علي معلول يصل تونس لمؤازرة لاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي فى نهائى إفريقيا

وصل الدولي التونسي علي معلول، لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامة الفريق الأحمر في تونس منذ قليل، وذلك لدعم زملائه قبل مباراة الترجي المرتقبة.



وعلى الرغم من أن علي معلول يعاني من إصابة عضلية وأنه خارج قائمة الفريق لتلك المباراة، إلا أنه صمم على الحضور اليوم الى تونس من أجل مؤازرة اللاعبين في النهائي الإفريقي.



ويواجه الأهلي منافسه الترجي التونسي يوم غد "الجمعة" في تمام الساعة التاسعة مساءً بالملعب الأولمبي في رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.