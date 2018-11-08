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أخبار العالم

بوتين يصل إلى أستانا للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
أ ش أ
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وانطلقت -في وقت سابق اليوم- أعمال قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في العاصمة الكازاخستانية أستانا؛ بمشاركة قادة بلدان المنظمة ووزراء الخارجية والدفاع والأمن.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي أسست عام 1992 تضم 6 دول، هى: روسيا، بيلاروس، كازاخستان، طاجيكستان، أرمينيا، وقرغيزيا.
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