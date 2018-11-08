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محافظات

إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بزفتى.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية اليوم 12 محضر حالة تعد على أراضي واملاك الدولة والزراعة بقري مركز زفتى، وذلك فى إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كا تابع اللواء محمد بدر شوقي رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى أعمال رفع تعديات بقرى المركز بقرية كفر سنباط التابعة للوحدة المحلية بحانوت بالتنسيق الوحدة المحلية ولجنة الازالة بالوحدة والزراعة وبمعدات الوحدة المحلية.

كما نفذت لجنة الإزالات بديوان مجلس المدينة قرارين من الغلق الاداري بتواجد نائب رئيس المدينة المهندس طارق عبدالله ورئيس الوحدة المحلية بنهطاي وعضو لجنة الغلق وأزيل بقرية السملاوية مصنع فنيك على مساحة 300 م وكذا ورشة لحام بقرية كفر الديب وتم رفع عدادات المرافق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات ازالة كلية وحالة واحدة ازالة جزئية وذلك على مساحة واحد فدان و13 قيراطا.

كما وجه رئيس مجلس المدينة بالضرورة تحسين البيئة في اعمال رفع القمامة وعمل معدة الجليدر ومتابعة الشكاوى والتدخل السريع في حلها.

كما باشر رئيس مجلس المدينة أعمال التغطية عمل قسم تحسين البيئة تحت إشراف الاستاذ سمير عبدالمحسن المشرف العام في عملية تسوية وارنكة الخنادق جراء اعمال حفر الغاز والكهرباء بشارع الجيش البحري.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى ضرورة رفع القمامة على جسر النيل عند شبكة الكهرباء بزفتى ومساكن الاسكان الاجتماعي بنفس المكان.

وطالب سكان الإسكان الاجتماعي بالتواصل معهم للتنسيق بعمل صناديق للقمامة ومتابعة دوريات عربات القمامة لمنع اي تراكم.
إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بزفتى.. صور
إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بزفتى.. صور
إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بزفتى.. صور
إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بزفتى.. صور
إزالة 12 حالة تعد على أراضي وأملاك الدولة بزفتى.. صور
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