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رياضة

فأل سيئ للأهلي.. الترجي لا يخسر في وجود الحكم الإثيوبى تيسيما

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:01 م
تيسيما
تيسيما
عمرو الحلوانى
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلي والترجي المقرر إقامتها غدا الجمعة بملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاستقرار على تواجد تيسيما حكما للمباراة النهائية فى ظل المستوى المميز الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى اكتسابه ثقة المسئولين في لجنة الحكام بالكاف.

وأدار باملاك تيسيما 3 مباريات للترجى ونجح الفريق التونسى فى الفوز بها جميعا .
وجاءت مباريات الترجى التى أدارها تيسيما كالأتى :

الترجي 3×0 باماكو المالي دور الـ32 – 2014.

الترجي 4×1 تاونشيب رولرز البتسواني – دور المجموعات 2018.

الترجي 2×1 النجم الساحلي التونسي – ذهاب ربع النهائي 2018.

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