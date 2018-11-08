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رياضة

سوهاج يخوض ودية أمام الألومنيوم وينتظر الوليدية استعدادا للقسم الثاني

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:18 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي سوهاج بقيادة مدربه عصام مرعي لمواجهة فريق تليفونات بني سويف ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني بعد انتهاء فترة التوقف.

وطالب الجهاز الفني خوض مباراة ودية مع فريق الوليدية خلال فترة التوقف يوم الاحد او الاثنين المقبل وفي انتظار ردهم علي الطلب.

وتم الإتفاق على مباراة ودية أخرى أمام فريق الألومنيوم، الأربعاء المُقبل، فى إطار سعي السوهاجية لخوض سلسلة من الوديات خلال تلك الفترة قبل لقاء تليفونات بنى سويف المُرتقب.

يُذكر أن سوهاج يحتل المركز التاسع، فى ترتيب المجموعة الأولى "الصعيد"، برصيد 12 نقطة.
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