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حوادث

شاهد.. ضبط 3 عناصر خطرة بحوزتهم 20 طربة حشيش بالقاهرة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
محمد صبري - أحمد مهدي
شنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، حملات امنية بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والاسلحة النارية.

ونسقت الإدارة العامة العامة لمكافحة المخدرات مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن الإسكندرية ومطروح لحملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى (مطروح ، الإسكندرية ) إستهدفت العناصر الإجرامية النشطة من ذوى السوابق الإجرامية التى تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة .. أسفرت عن ضبط عدد 3 من العناصر الإجرامية الخطرة لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جراما.
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