مدرب البرتغال يوجه لطمة لـ رونالدو قبل مواجهة إيطاليا وبولندا

أعلن المدرب فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قائمة المنتخب استعدادًا لمواجة بولندا وإيطاليا دوري الأمم الأوروبية، وواصل كريستيانو رونالدو بالغياب عن منتخب بلاده للتوقف الدولي الثالث على التوالي.



ولم يتواجد رونالدو في القائمة التي أعلنها المدرب فيرناندو سانتوس للمناسبة الثالثة على التوالي منذ انتقاله إلى صفوف يوفنتوس مطلع الموسم الجاري.



فيرناندو سانتوس أجاب على سؤال حول عدم استدعاء كريستيانو قائلا: "الشيء الوحيد بشأن رونالدو الذي أفكر به هو أنه يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية".



وشهدت القائمة عودة أندريه جوميز لاعب إيفرتون من جديد بعدما غاب خلال الفترة الماضية