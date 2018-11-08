بدء ندوة أسباب الطلاق وأثره على المجتمع بحزب مصر الثورة..صور

انطلقت منذ قليل، ندوة "أسباب الطلاق وأثره على المجتمع" بمقر حزب "مصر الثورة" بجاردن سيتي، بمشاركة عدد كبير من المهتمين وأعضاء الحزب



ويشهد الندوة :اللواء مجدي عبدالحليم أمين تنظيم الحزب، والمستشار عبد الفتاح نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا والمتخصص في شئون المرأة، والدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة دينا الجندي مسئول أمانة المرأة بحزب مصر الثورة، ويدير الندوة الإعلامية رضوى العوضى.



ومن المقرر أن يتم خلال الندوة مناقشة انتشار ظاهرة الطلاق وتفكك الأسر في المجتمع المصري وطرق علاجها، وأيضا انتشار العنف اللفظي والجسدي، والاستخدام الخاطئ للسلطة من جهة الرجل، والتي تعمل على جلب المشاكل بين الزوجين، وتتسبب في الطلاق وانهيار العلاقة الزوجية.



كما سيتم مناقشة تأثير الطلاق على الأطفال الذين يتعرضون للتنشئة في بيئة سلبية قد تصيبهم بانهيار نفسي، والشعور بالنقص والضغينة ضد المجتمع، وكذلك التأثير على المرأة بسبب نظرة المجتمع لها أنها سهلة المنال.