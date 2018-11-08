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تعليم

1030 مرشحا يتنافسون في انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة المنوفية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:28 م
صدى البلد
مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية أنه تم الانتهاء من الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وأشار إلي أنه تقدم لها 1231 طالبا وطالبة هذا العام وبفحص طلبات الترشيح أسفرت عن ترشيح 1039 وتم استبعاد 192 غير مستوفى شروط الترشيح.

وأوضح مبارك أنه تم تقديم 147 طعنا قبل منها 23 طعنا ورفض 124 وتنازل 14 مرشحًا ومرشحه ليصبح إجمالى الكشوف النهائية التى تخوض انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة المنوفية 1030 طالبا وطالبة.

وأضاف، بأن الدعاية الانتخابية بدأت اليوم بكليات الجامعة، على أن تجري انتخابات الإعادة في الثاني عشر من نفس الشهر، كما ستجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوي الكليات يوم الثالث عشر من نوفمبر، وبالنسبة لانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة فسيتم إجراؤها يوم الخميس الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2018.
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