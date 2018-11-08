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رياضة

الأهلي يؤدي مرانه الأخير في رادس.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تونس -عبدالحكيم ابوعلم
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير والرئيسي على ملعب رادس، استعدادا لخوض مباراة الإياب فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مضيفه الترجي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتغلب الأهلي على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى مباراة الذهاب التي جرت بينهما يوم الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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