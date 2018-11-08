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رياضة

النجم التونسي يهزم الوداد المغربي ويتأهل للمربع الذهبي للبطولة العربية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
يسرى غازى
حقق فريق النجم الساحلي التونسي فوزا على نظيره الوداد البيضاوى المغربي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الأوليمبي بسوسة فى ثمن نهائى كأس زايد للأندية.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريق التونسي إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية بعد فوزه في مباراة الإياب بهدف وحيد وتعادله فى مباراة الذهاب سلبيا ليكون أول المتأهلين.

وسجل هدف النجم الساحلي الوحيد فى اللقاء إيهاب المساكني في الدقيقة 57 بعد تسلمه تمريرة من ماهر الحناشي داخل منطقة الجزاء سددها فى الشباك معلنا هدف التقدم.
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