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رياضة

7 أخطاء كارثية لـ كاف ضد الأهلى قبل نهائى إفريقيا أمام الترجي في رادس

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:41 م
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
أثار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " العديد من علامات الاستفهام نتيجة قراراته فى الفترة الأخيرة ضد النادى الأهلى بإيقاف وليد ازارو أحد أهم لاعبيه قبل خوض منافسات إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا مساء غدٍ الجمعة.

أدى ذلك إلى وجود حالة من علامات التعجب لدى متابعى اللعبة فى الفترة الأخيرة خاصة وأن العديد من القرارات جاءت بشكل مفاجئ دون أى اجتماعات مسبقة على عكس ما كان يلجأ إليه الاتحاد الإفريقى فى السنوات الماضية.

وفي ذلك الشأن نرصد أهم القرارات التى اتخذها الاتحاد الإفريقى فى الفترة الأخيرة ضد الأهلى قبل خوضه النهائى المرتقبة أمام الترجى.

1- فجر كاف قبل نصف نهائي افريقيا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما عاقب الأهلي بمنع الحضور الجماهيرى مباراتين مع ايقاف التنفيذ وغرامة 20 الف دولار بسبب هتافات الجماهير.

2- قرر الكاف قبل ماتش وفاق سطيف في نصف النهائي إيقاف شريف اكرامي مبارتين بسبب مشاجرة مع رجل الاسعاف في مباراة هورويا الغيني على الرغم من مرور العديد من الوقت عن المباراة التى جمعت الأهلى مع بطل غينيا.
3- عدم قيام الكاف بعد مباراة ربع النهائي بمعاقبة الترجي رغم الشغب العنيف مع لاعبي النجم الساحلي والمشاجرات أمام حكم المباراة.

4- تجاهل كاف لواقعة اعتداء خليل شمام قائد الترجى التونسى على باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى بعد نهاية المباراة السابقة فى ذهاب نهائى دورى الأبطال.

5- قرر كاف الغاء العقوبات الموقعة علي جمهور الترجي من ضمنها فتح " الفيراج " المدرج الخاص بأولتراس الترجي واسقاط العقوبات رغم ان في مباراة نصف النهائي حدث شغب وأصيب عدد كبير من الامن التونسي وفي النهائي تكرر الشغب في برج العرب.

6- قيام كاف بتوبيخ باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى قبل أقل من 24 ساعة عن موعد مباراة الغد أمام الترجى ووصفه بالمتواطئ.

7- تجاهل كاف بعد مباراة الترجي في نصف النهائي لم يصدر تصريح واحد رغم الهدف الصحيح لفريق اول اغسطس وحرمانهم من التأهل إلى المباراة النهائية.

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