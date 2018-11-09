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منوعات

تعرف على أمراض تعالجها القهوة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
نهى حمدي
يدخل مشروب القهوة دائمًا في منطقة جدل بين الناس، فهناك من يدافع عنها لما يجدون فيها من فوائد وآخرون لا يرون سوى أنها مشروب مر المذاق وغني بالأضرار، ولكن قطع مجموعة من العلماء الكنديين هذا الجدل بدراستهم.

فقد اكتشف العلماء أنه أثناء عملية تحميص القهوة وجدوا هناك موادا تمنع تطور أمراض الزهايمر والشلل الرعاش، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد قام علماء من جامعة تورونتو ومعهد كريمبل للبحوث، بإجراء دراسة على ثلاثة أنواع مختلفة من القهوة، وهي خفيفة التحميص، والمحمصة جيدا مع الكافيين، والمحمصة من دون الكافيين.

وأظهرت النتائج أن القهوة المحمصة جيدًا مع الكافيين، والمحمصة من دون الكافيين تمنع خفض القدرات المعرفية المرتبطة بالتقدم بالعمر، والتي ترافق عادة الزهايمر والشلل الرعاش، وهذا يعني بأن المفعول الإيجابي للقهوة ليس للكافيين، بل لمركب آخر ينتج خلال عملية التحميص.

ليتضح بأن المركب المسئول عن المفعول الإيجابي للقهوة هو فينيلندان phenylindane المضاد للأكسدة الذي يمنع تكون ما يسمى لويحات أميلويد –التليف العصبي الذي يسبب الخرف.

كما يعتبر مركب "فينلندان" مركب فريد من نوعه لأنه الوحيد الذي يمنع تراكم (بيتا –أميلويد) و(بروتينات تاو) التي تسبب مرض الزهايمر والشلل الرعاش.
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