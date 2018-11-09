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رياضة

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الأهلي برادس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
محمد بدران
وجه عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق أهلي جدة السعودى، رسالة للاعبي الأهلى قبل مواجهة الترجي اليوم، فى إياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس بتونس فى التاسعة مساء.

ونشر "عبد الله" صورة للنجم وليد سليمان، عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وعلق قائلًا "إن شاء الله هتبقى نجم البطولة ياحاوى كلكم رجالة وقادرين تفرحوا جمهور الأهلى والشعب المصري كله حارب على البطولة بروح الأبطال العب برجولة موت على الكورة أفريقيا للكبار وأنت يا أهلي الأسطورة.

وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.
عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الأهلي برادس
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