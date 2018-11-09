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فن

منه فضالي في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز: الله يرحمك يا حبيبي وحشتنا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان محمود عبد العزيز، وذلك في ذكرى رحيله التي تمر اليوم.

وعلقت منة على الصورة قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي وحشتنا ووحشت جمهورك وحبايبك الفاتحة على روح الأستاذ العظيم محمود عبد العزيز".

جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي تواصل تصوير مشاهدها في أحداث فيلم "زنزانة 7"، وتجسد خلاله شخصية "شجن"، وهو من بطولة علا غانم، مايا نصري، منة فضالي، نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، الإعلامي تامر أمين، بالإضافة إلى مدحت تيخة، أحمد تهامي، وإيمي إسلام، أيمن كشك، منى منير، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج بلال صبري وأيمن كشك، وإخراج إبرام نشأت.
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