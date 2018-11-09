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رياضة

سمير كمونة يوجه نصيحة للاعبين قبل لقاء الترجي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:32 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق صعوبة المباراة على لاعبي الفريقين بسبب الأجواء المشحونة من جانب جماهير الفريقين قبل اللقاء المرتقب على ملعب رادس في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وأضاف كمونة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : لاعبو النادي الأهلي دائما يكونون في موقف صعب لكنهم تعودوا دائما على عدم التفريط في البطولة هدفهم الأساسي ".

وأكمل :" أنصح لاعبي خط الدفاع في الأهلي بالهدوء والتعامل بشكل صحيح مع الكرات العرضية خصوصا لأن الترجي متميز في مثل هذه الكرات وأنصح باقي اللاعبين بأن يكونوا في غاية التركيز اليوم والخروج بالنتيجة لصالحهم ليتوج باللقب الغائب عن النادي منذ فترة ".

واختتم كمونة تصريحاته : "مثل هذه المباريات لا يستطيع أحد توقع النتيجة لكني بكل تأكيد أتمنى نتيجة إيجابية لصالح الأهلي".
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