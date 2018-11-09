إبراهيم فايق يساند الأهلي.. العب برجولة ماتش ببطولة

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجى، في اياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس فى التاسعة مساء اليوم.



وكتب فايق في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏‏العب برجولة ماتش ببطولة.. أفريقيا يا أهلي".



وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3 /1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.

