الخطيب والعامري يستقبلان وزير الرياضة بفندق إقامة الأهلي في تونس

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونبيل الحبشى سفير مصر فى تونس الى فندق إقامة بعثة الاهلى فى رادس لمؤازرة الشياطين الحمر في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.



وكان فى استقبال الوزير كل من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق فى تونس والعامرى فاروق نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد مرجان المتحدث الرسمى باسم النادى .



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته بالتوفيق للاعبي فريق النادى الأهلى وجهازهم الفنى وتقديم أفضل أداء لهم، لافتًا إلى أهمية مؤازرة وتشجيع الجماهير المصرية لفريق النادى الأهلى في مباراته أمام الترجي؛ لتحقيق لقب البطولة وإضافته إلى سجل إنجازات النادى الأهلى والكرة المصرية.



وأشار صبحي إلى أن تواجد فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يدل على مدى قوة وتطور الكرة العربية، معربا عن أمله أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسئولية في نهائي العُرس الإفريقي، وأن يكون التشجيع المثالي هو شعار المباراة.



وكان الأهلي قد أنهى مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بثلاثية مقابل هدف ليكون أمامه مهمة ليست سهلة في رادس للتتويج بكأس الأميرة السمراء.



